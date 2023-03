Primo ciak a Roma per i Gladiatori di Emmerich

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Primo ciak a Cinecittà per Those to die (Quelli che stanno per morire): l'epopea dei gladiatori che ha convinto Roland Emmerich, il regista tedesco di Indendence Day, Godzilla, Il Patriota e del recente Moonfall a debuttare in una serie tv.

Prodotta da AGC Studios, con Emmerich produttore esecutivo con Gianni Nunnari e Harald Kloser, Those to die negli storici studi di Cinecittà è un dramma epico ambientato nel mondo complesso e corrotto della competizione tra gladiatori dell'antica Roma. La serie introduce un insieme di personaggi provenienti da tutti gli angoli dell'Impero Romano che si scontrano nell'intreccio esplosivo di sport, politica e dinastie. Diretta da Emmerich con Marco Kreuzpaintner, è scritta dallo sceneggiatore candidato all'Oscar Robert Rodat e ispirata all'omomino classico di saggistica di Daniel Mannix del 1958.

Protagonista nei panni di Vespasiano, l'imperatore di Roma e capo della stirpe dei Flavi, è il due volte premio Oscar Anthony Hopkins. Tom Hughes interpreta Titus Flavianus, il figlio maggiore di Vespasiano e candidato erede al trono imperiale; la portoghese Sara Martins è stata scelta per il ruolo di Cala, una commerciante formidabile, spietata e ferocemente intelligente; Jojo Macari (Sex Education) interpreta l'ambizioso figlio minore di Vespasiano, Domiziano, rivale di Tito per il trono; Gabriella Pession è Antonia, un'abile politica e spietata patrizia; Dimitri Leonidas sarà Scorpus, il più importante auriga dell'epoca; e Moe Hashim (visto in Ted Lasso) è il figlio di Cala, Kwame, un cacciatore di leoni e un combattente veloce ed esperto.

I produttori hanno annunciato che Iwan Rheon, Liraz Charhi, Johannes Haukur Johannesson, Rupert Penry-Jones, Eneko Sagardoy, Pepe Barroso, Gonçalo Almeida, Kyshan Wilson (la Kubra di Mare Fuori 3) e Alicia Ann Edogam si uniranno al cast.