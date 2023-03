Calcio: il derby della Capitale va alla Lazio

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Dopo quello dell'andata, la Lazio si è aggiudicata anche il derby di ritorno nella Capitale battendo 1-0 la Roma. Il gol decisivo lo ha realizzato Zaccagni al 20' della ripresa, con un destro preciso dall'interno dell'area. La Roma aveva pareggiato due minuti dopo ma l'autogol di Casale è stato annullato per un fuorigioco di Smalling. I giallorossi hanno giocato un'ora in 10 per l'espulsione di Ibanez per doppia ammonizione. (ANSA).