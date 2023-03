Esplode bombola gas durante ricarica, morti due operai

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Due operai sono morti in un incidente che si è verificato a Sermoneta, in provincia di Latina: secondo le prime informazioni, i due sono stati travolti da una violenza esplosione durante le operazioni di ricarica di alcune bombole di gas. L'incidente sarebbe avvenuto in una ditta specializzata in collaudi, certificazioni e imbottigliamento del gas. (ANSA).