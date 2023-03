Dai poteri per Roma al termovalorizzatore, asse Rocca-Gualtieri

(di Giulia Marrazzo) (ANSA) - ROMA, 17 MAR - La Capitale e la Regione Lazio unite "per il bene dei cittadini". Questo il clima che ha caratterizzato l'incontro tra il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente Francesco Rocca. Il primo 'bilatere' ufficiale, durato più di un'ora, avvenuto nella sede della giunta in via Cristoforo Colombo, ha sancito una sorta di alleanza su alcuni temi cari a entrambe le parti. Dal termovalorizzatore, al trasporto pubblico, dal Giubileo, passando per il nodo cinghiali, fino ad arrivare allo stadio.

Poi anche sociale, politiche di inclusione e formazione.

Un fronte comune solido quello di Rocca-Gualtieri, soprattutto per la questione dei fondi sul trasporto pubblico locale: "Abbiamo parlato del sotto dimensionamento della quota che spetta alla Regione Lazio e di conseguenza a Roma Capitale e su questo rimangono fortemente penalizzate", ha detto Rocca sottolineando che c'è la volontà di lavorare sulla questione con grande "serenità e sinergia".

"Il tema sottolineato dal presidente Rocca è molto importante. Entrambi condividiamo l'esigenza e la necessità di rilanciare il trasporto pubblico locale sia su gomma sia su ferro, anche perché abbiamo tanti investimenti importanti che, altrimenti, rischiano di essere vanificati", ha sottolineato Gualtieri.

Punto cruciale, ripetuto più volte da Rocca, sul problema della viabilità vicina al futuro termovalorizzatore romano sarebbe risolto con il piano di trasporto su ferro. "Sapete che in più di una occasione io avevo manifestato delle perplessità sull'Ardeatina per la viabilità, ma c'è un piano che approfondirò per il trasporto su ferro", ha spiegato il governatore, affermando che si tratterebbe di una novità di grande interesse.

E poi la sintesi e l'unione su una questione fondamentale: "Farò di tutto come Regione per sostenere i poteri a Roma. C'è tutta la volontà - ha ribadito Rocca - di fare in modo che la Capitale abbia tutti i poteri che merita". (ANSA).