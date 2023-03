Carmen Consoli il 29 luglio al Womad Festival di Peter Gabriel

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Carmen Consoli il 29 luglio sarà la prima artista donna italiana a partecipare al Womad Festival, in Inghilterra (nel Charlton Park, a Malmesbury), il più grande evento al mondo di World Music, fondato nel 1980 da Peter Gabriel per sottolineare l'importanza dei valori dell'integrazione e dello scambio culturale in tutte le forme di arte.

Womad da oltre 40 anni è uno dei più importanti festival di musica e cultura del Regno Unito. In ogni edizione oltre 150 musicisti di livello mondiale si esibiscono su sei palchi durante tutto il weekend di fine luglio, tra padiglioni di arte e letteratura globale. Un riconoscimento importante per Carmen Consoli che avrà un ruolo centrale in questa edizione: oltre all'esibizione in UK, è stata scelta anche per l'anteprima della prima edizione romana dell'evento. Per la prima volta, infatti, Roma accoglierà il Festival, dal 9 all'11 giugno, con circa 50 concerti insieme a workshop educativi, spettacoli di teatro e danza, dibattiti, performance e momenti di incontro. Consoli sarà protagonista di una speciale anteprima il 7 giugno, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nella Cavea, dove si esibirà in concerto alternandosi con Mariza, cantante portoghese considerata oggi una delle più importanti interpreti di fado al mondo.

I due appuntamenti internazionali del Womad si collegano a "Terra ca nun senti", l'evento culturale al Teatro Greco di Siracusa che vedrà Carmen Consoli protagonista, il 15 luglio, di un percorso musicale nella Sicilia di oggi e di ieri, tra racconto, suoni e tradizioni che oltrepassano i confini dell'isola per diventare musica del mondo. L'artista intanto torna a calcare i palcoscenici esteri con una nuova tournée europea in partenza il 19 aprile da Bruxelles. Per tutta l'estate, invece, Carmen sarà impegnata in un doppio tour in Italia, in duo con Marina Rei e in trio con Massimo Roccaforte e Adriano Murania. Tutte le info su Otrlive.it. (ANSA).