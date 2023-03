Lazio: Rocca, 'la sanità va ripensata e rifondata'

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Gli ospedali a padiglioni hanno fatto il loro tempo. La sanità va ripensata. E non è un caso che tutte le aziende in perdita siano le aziende ospedaliere. Ora se non lo affrontiamo insieme non ne usciremo a testa alta. Questa è la mia preoccupazione. Non bisogna solo provocare ma costruire". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo nella seduta del Consiglio regionale per la relazione programmatica di inizio mandato. "E in questo- ha aggiunto - la trasparenza dovrà essere il faro per ricostruire un sistema sanitario che va ripensato e rifondato".

