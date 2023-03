Conduttore Rai Marcello Cirillo coinvolto in incidente a Roma

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Sono vivo per miracolo". Lo scrive su Twitter Marcello Cirillo, musicista e conduttore tv coinvolto ieri in un incidente sulla Cassia bis a Roma.

"Voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis - ha scritto - mi hanno estratto dalla mia Smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall'altra parte della strada". L'artista spiega di essere "sotto shock ma illeso".

"Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato - scrive ancora - se vedete questo messaggio scrivetemi. Una si chiamava Chiara".

Cirillo, che pubblica anche due foto dell'incidente, è un ex componente del duo musicale Antonio & Marcello, formato nel 1976 a Roma con Antonio Maiello, ma è noto al grande pubblico soprattutto per le sue partecipazioni televisive sulla Rai: da Mezzogiorno in famiglia a I fatti vostri. (ANSA).