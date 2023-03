Cc ucciso: Natale a difensori,dopo Cassazione provo sollievo

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Oggi dopo quattro anni svegliandomi ho provato sollievo anche se mi rendo conto che la strada per ottenere la libertà è ancora molto lunga". Così Gabriele Natale Hjorth ha commentato con i suoi difensori, gli avvocati Francesco Petrella e Fabio Alonzi, la decisione della Cassazione che ha disposto l'annullamento con rinvio alla Corte d'Assise di Appello di Roma per la sentenza per la morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega in relazione all'accusa di concorso in omicidio.

Il giovane ha ammesso di essere "scoppiato in lacrime" alla notizia aggiungendo di essere "felice anche per la sua famiglia". "Sono sempre stato convinto che prima o poi - ha detto ai difensori - qualcuno mi avrebbe ascoltato. Ringrazio i miei avvocati ma non dimentico la famiglia del vicebrigadiere a cui mi sono sempre sentito vicino". (ANSA).