Ucciso in strada a Roma, estradato il presunto assassino

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - È stato estradato oggi in Italia Mohamed Abidi, cittadino tunisino di 33 anni, ritenuto l'autore dell'omicidio del caporalmaggiore dell'Esercito Danilo Salvatore Lucente Pipitone, ucciso a Roma nel corso di una aggressione la notte tra il 10 e l'11 febbraio. La polizia gli ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Roma su richiesta della Procura capitolina. L'uomo era stato fermato nelle scorse settimane in Francia. Le indagini sono state effettuate dalla Squadra Mobile. (ANSA).