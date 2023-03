Omerovic ascoltato nell'appartamento di Primavalle

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - È stato nuovamente ascoltato dai pm di Roma, Hasib Omerovic, il 36enne che lo scorso 25 luglio è precipitato da una finestra della sua abitazione nel corso di un attività svolta dagli agenti del commissariato di Primavalle a Roma. L'uomo, in base a quanto si apprende, è stato sentito dagli inquirenti nell'appartamento di via Gerolamo Aleandro insieme ai pm capitolini e agli investigatori della Squadra Mobile per ricostruire quanto avvenuto otto mesi fa. La famiglia Omerovic dopo i fatti ha deciso di allontanarsi dall'abitazione per trasferirsi altrove.

L'uomo, che per alcuni mesi è stato ricoverato in ospedale a causa delle ferite riportate, era stato convocato dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, una prima volta il 2 febbraio scorso.

Per questa vicenda è stato arrestato l'agente Andrea Pellegrini per l'accusa di tortura. Oltre all'agente nell'indagine, affidata alla Squadra Mobile, sono finiti nel registro degli indagati anche altri poliziotti accusati, a seconda delle posizioni, di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici e depistaggio in relazione all'annotazione di servizio redatta dopo l'intervento nell'abitazione dove viva Omerovic con la famiglia. (ANSA).