Cc ucciso: legale moglie, speriamo in conferma condanne

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Siamo stati molto soddisfatti delle due sentenze dei gradi precedenti del giudizio e speriamo che la nostra soddisfazione sia oggi confermata dalla Cassazione". Lo ha detto l'avvocato Massimo Ferrandino, legale di Maria Rosaria Esilio, la moglie del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma il 26 luglio del 2019, arrivando in Cassazione per l'udienza che deve decidere se confermare o meno le condanne per i due giovani americani accusati di aver accoltellato a morte il militare. In appello Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, condannati il primo a 24 anni di carcere e il secondo a 22 anni, pene ridotte in secondo grado dopo l'iniziale condanna all'ergastolo. (ANSA).