Carabiniere ucciso, la Cassazione decide l'appello bis

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Ci sarà l'appello bis per rivalutare le posizioni di Lee Elder Finnegan e Gabriele Natale Hjorth per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. Lo ha deciso la Cassazione, accogliendo in parte i ricorsi delle difese. Per Helder la condanna a 24 anni di reclusione è stata annullata con rinvio sulle circostanze aggravanti e sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Per Gabriele Natale Hjorth, che aveva avuto una condanna a 22 anni, l'annullamento con rinvio riguarda l'accusa di concorso in omicidio. La Pg della Corte di Cassazione Francesca Loy aveva chiesto la conferma delle condanne. (ANSA).