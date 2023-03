Romics 30, da Matsumoto 'papà' Harlock a Paperugantino

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Un grande omaggio a Leiji Matsumoto (scomparso a 85 anni lo scorso febbraio) autore di capolavori come Capitan Harlock, con ricordi e aneddoti di chi lo ha conosciuto e lavorato con lui; a celebrazione dei 45 anni di Goldrake in Italia con la presentazione del remix della sigla Ufo Robot, realizzato da Vince Tempera e il DJ Massimo Alberti; i festeggiamenti per i 100 anni della Warner Bros, sono tra gli eventi della 30/a edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games in programma dal 30 marzo al 2 aprile 2023 alla Fiera Roma.

"Romics festeggia la sua 30/a con grandi eventi e celebrazioni speciali - spiega Sabrina Perucca, Direttore Artistico di Romics - Un programma fittissimo per celebrare il grande fumetto internazionale e gli straordinari mondi della creatività, dal cinema al games fino alla musica".

A ricevere il Romics d'oro in quest'edizione saranno: Marcos Martín, disegnatore di fumetti e copertinista catalano, che ha lavorato su titoli come Batman, Dr. Strange, The Walking Dead; Katja Centomo, narratrice transmediale da oltre vent'anni alla guida dello studio editoriale Red Whale autrice di successi come Monster Allergy; Manuele Fior, che ha firmato, fra gli altri, la graphic novel Cinquemila chilometri al secondo, Le variazioni d'Orsay, I giorni della merla. Il premio andrà anche a John Howe, illustratore, concept artist e art director per il cinema e l'editoria, per la prima volta a Roma: Howe è stato lead concept artist di Peter Jackson in tutti i film de Il signore degli anelli e The Hobbit, e fra gli altri per Batman Vs.

Superman: Dawn of Justice, Macchine mortali e la serie Gli anelli del Potere. Tra gli eventi la presentazione ufficiale della storia Paperugantino, scritta e disegnata da Marco Gervasio.

Tra gli ospiti di Romics anche Vincenzo Mollica, per festeggiare il quarantennale della prima messa in onda dello storico programma Rai Uno Speciale Tg1, Letteratura disegnata, dedicato ai maestri del fumetto (Federico Fellini, Walter Molino, Galep, Sergio Bonelli, Bonvi, Crepax, Staino, Altan, Pazienza, Liberatore, Manara e Hugo Pratt). (ANSA).