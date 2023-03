Roma:Gualtieri,serve maggiore contrasto al crimine organizzato

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Maggiore violenza in città? Dobbiamo partire dal dato che tutti i numeri ci dicono che Roma è una delle città più sicure del mondo e il tasso di omicidi è tra i più bassi d'Europa. Detto questo è evidente che Roma è un'importante piazza di spaccio, c'è una presenza significativa della criminalità organizzata". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenendo a Rainews 24 in merito alla sequenza di delitti nella Capitale. "Questi episodi su cui sta indagando la magistratura - aggiunge - appaiono legati a questo contesto di gestione del mercato degli stupefacenti. E' presto per parlare di guerra di mafia, non sembra questo il caso, ma questi tre episodi così ravvicinati non possono non destare allarme e quindi sollecitare un impegno ancora maggiore rispetto alla repressione di questi singoli eventi. Ci sono indagini in corso e responsabili individuati, ma l'azione di contrasto del traffico di stupefacenti deve essere rafforzato. E' un tema delicato - ha proseguito Gualtieri - c'è un'offerta di stupefacenti e anche una domanda diffusa, ci sono nuove droghe, alcune a costi molto bassi. E' una situazione che richiede la massima attenzione e il massimo impegno. Anche per questo siamo in campo per fare la nostra parte. Chiediamo impegno massimo da parte delle forze dell'ordine, che io ringrazio assieme alla magistratura. Ma serve una grandissima attenzione rispetto a questa serie di episodi". (ANSA).