Giubileo:Gualtieri,tante risorse per interventi che restano

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Il Giubileo è una grande opportunità, è una sfida perché dobbiamo realizzare tanti interventi in molto tempo. Nel piano interventi approvato ci sono opere molto importanti. Per Roma abbiamo delle risorse per fare degli interventi che restano. C'è stato un po' di ritardo perché la caduta del governo ha fatto sì che il decreto sia stato varato qualche mese dopo. Ma non ci si poteva fare nulla, e ora stiamo lavorando bene con il governo". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervistato dal direttore di Rai Italia Fabrizio Ferragni nel programma 'Casa Italia' sul canale dedicato agli italiani nel mondo. "C'è un sottopasso per rendere pedonale il passaggio tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione - ha spiegato - Ora ci passano le macchine come su un'autostrada in una delle zone più belle del mondo. C'è piazza Risorgimento, piazza San Giovanni, piazza dei Cinquecento con la riqualificazione di Termini. La prima parte della tramvia Termini-Vaticano-Aurelio, fino a piazza Venezia. Rifaremo tutta la viabilità primaria integralmente, in profondità. Parte il rifacimento delle stazioni della Metro A e la grande manutenzione delle metro che era indispensabile ed è un lavoro già partito. Inoltre - ha detto il sindaco - più di 300 interventi su siti culturali e archeologici diffusi, che saranno restaurati e riqualificati. Spesso il turismo si concentra sui luoghi più famosi ma in realtà ci sono tante cose meravigliose che vogliamo aiutare a scoprire. Poi ci sarà un piano di interventi sui Fori. Stiamo rilanciando un intervento per creare il più importante parco archeologico del mondo, ricongiungendo delle piazze all'interno dei Fori, creando delle pedonalizzazioni per l'abbellimento e la fruibilità di un luogo unico". (ANSA).