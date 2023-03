Cospito: petardo contro circolo Pd a Roma, nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Un petardo di grosse dimensioni è stato lanciato questa notte contro un circolo del Pd in via Catanzaro a Roma. Nessuna persona è rimasta ferita. Sui muri intorno al circolo non lontano da piazza Bologna sono comparse anche le scritte "Stop 41 bis", "Alfredo Libero" - in riferimento all'anarchico detenuto Alfredo Cospito - oltre ad insulti contro il Partito Democratico. Sulla vicenda a lavoro gli uomini della Digos e del commissariato Porta Pia. Sul posto la Scientifica per i rilievi. (ANSA).