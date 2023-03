Santa Cecilia, serata Chopin con Jan Lisiecki

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Il pianista Jan Lisiecki torna a Roma, all'Accademia di Santa Cecilia il 13 marzo per una serata interamente dedicata a Chopin. Il giovane musicista sarà in scena alle 20:30 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per proporre 11 notturni del compositore polacco.

Lisiecki ha registrato nel 2021 un doppio Cd per l'etichetta Deutsche Grammophon con l'esecuzione integrale dei Nottrurni.

Nel concerto romano ne ha scelti alcuni tra i più noti, inframmezzati dai celeberrimi Dodici Studi op. 10 dedicati a Franz Liszt, composti da Chopin a vent'anni di età e che nelle intenzioni dell'autore prevedevano la fusione fra tecnica, arte, virtuosismo ed espressività.

Jan Lisiecki, nato in Canada da genitori polacchi, poco più di un mese fa si è esibito ad Amburgo con l'Orchestra ceciliana - con la quale ha debuttato nel 2012 a soli 17 anni - diretta da Antonio Pappano suonando il Secondo Concerto per pianoforte di Chopin. A diciotto anni è stato il più giovane artista della storia a ricevere un Gramophone "Young Artist" Award, oltre a un Leonard Bernstein Award dal Festival dello Schleswig-Holstein.

Lisiecki si esibisce abitualmente con orchestre quali la Boston Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra, Philadelphia Orchestra, Filarmonica della Scala, Filarmonica di New York, Chicago Symphony, Staatskapelle Dresden, Orchestre de Paris e London Symphony Orchestra. Nel 2012 è stato nominato Ambasciatore dell'Unicef in Canada. (ANSA).