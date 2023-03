Controlli a impresa, 3 in nero, attività sospesa

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti, insieme al personale dell' Ispettorato e in collaborazione con i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Petrella Salto, hanno effettuato un controllo di un'attività imprenditoriale che opera nel settore del taglio boschivo nel Cicolano, riscontrando irregolarità nei contratti di lavoro.

In particolare, 3 dipendenti presenti al momento del controllo sono risultati impiegati in nero.

Nei confronti del titolare sono state elevate, pertanto, sanzioni amministrative per 13.300 euro ed è stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale. (ANSA).