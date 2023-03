Soccorsi a bordo due marittimi indiani a largo di Fiumicino

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Dopo aver accusato malesseri a bordo, due marittimi, di nazionalità indiana, imbarcati sulla motocisterna "Atlantic Blue" di bandiera liberiana, sono stati soccorsi in mare a circa dieci miglia nautiche dall'abitato di Fiumicino e trasportati a terra. Alle prime ore del mattino di oggi, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Roma è stata contattata dalla petroliera in attesa a dieci miglia nautiche fuori dalla zona di fonda del porto di Fiumicino, chiedendo assistenza per due marittimi per cure mediche. Il personale della Sala Operativa, in stretto diretto contatto con il personale del Reparto Operativo della Direzione Marittima di Civitavecchia e del personale del Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) di Roma, ha prontamente allertato la macchina dei soccorsi per trasbordare e successivamente trasportare presso il porto canale di Fiumicino i due marittimi. L'intervento è stato effettuato dalla motovedetta CP831 della Capitaneria di Porto di Roma e, grazie alla preparazione e alla professionalità dell'equipaggio, è stato condotto a buon fine nonostante le condizioni meteo-marine sfavorevoli con onde che arrivavano a toccare i 2 metri di altezza. Una volta giunti in porto, uno dei due pazienti, con sintomi di febbre, vomito e debolezza, è stato affidato alle cure del personale medico Ares-118, già presente con ambulanza, mentre il secondo, dopo un primo controllo medico, è stato accompagnato al vicino Commissariato di Polizia per le previste pratiche di rimpatrio; il marittimo, che accusa forte mal di denti, ha infatti manifestato la propria volontà di curarsi nella nazione di appartenenza. (ANSA).