Gli oli migliori di Roma e Lazio per il premio Evo

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Sono 53 le aziende per un totale di 62 etichette, quelle che hanno partecipato alla selezione del 'Premio Roma Evo' della Camera di Commercio di Roma che incorona i migliori olii extravergine d'oliva della Capitale e della sua Regione. Tra le aziende c'è una prevalenza delle province di Viterbo e Roma rispettivamente con 19 e 15 prodotti in concorso, seguite da Latina con 14, Rieti con 9 oli ed infine 5 da Frosinone.

Ben 33 aziende hanno manifestato interesse a partecipare al concorso nazionale 'Ercole Olivario' con 39 oli. Oltre alla categoria extravergine di oliva dunque, sono state in concorso le 5 denominazioni regionali: Sabina DOP, Canino DOP, Tuscia DOP, Colline Pontine DOP e Olio di Roma IGP. Ecco dunque quali sono i migliori oli del Lazio. Nella categoria Extravergine per il fruttato intenso l'Az.Agr. Biologica Adria Misiti di Sabaudia (LT). Per il fruttato medio l'Oleificio Sociale Cooperativo di Canino (VT). Per il fruttato leggero ARS AVI di Fabrizio Petrecchia San Vittore del Lazio (FR).

Nella categoria Sabina DOP, per il fruttato medio il Frantoio Oleario F.lli Narducci di Moricone (RM). Per il fruttato leggero l'Az. Agr. Collearcone di Montopoli di Sabina (RI). Nella categoria Canino DOP per il fruttato intenso l' Oleificio Sociale Cooperativo di Canino (VT). Per il fruttato medio l'Az. Agr. Mazzi Mirella di Ischia di Castro (VT), per il fruttato leggero il Frantoio Gentili di Farnese (VT). Nella categoria Tuscia DOP per il fruttato intenso la Soc. Agr. Colli Etruschi di Blera (VT), per il fruttato medio l'Az. Agr.

Etruscan Kantharos di Gelsomini Flavia di Canino (VT), per il fruttato leggero la Soc. Agr. Sciuga di Montefiascone (VT).

Nella categoria Colline Pontine DOP per il fruttato intenso l'Az. Agr. Cosmo Di Russo di Gaeta (LT), per il fruttato medio l'Az. Agr. Casino Re di Coletta Filomena di Sonnino (LT). Nella categoria Olio di Roma Igp per il fruttato intenso l' Az. Agr.

Biologica Quattrociocchi Americo di Alatri (FR) mentre per il fruttato medio l' Az. Agr. Alessandro Donati di Roma.

Poi i premi speciali: per il miglior olio biologico Quattrociocchi Americo di Altri (FR) con l'Olio di Roma IGP, il miglior monovarietale è sempre l'olio di Roma Igp di Quattrociocchi di Alatri, che ha vinto anche nella categoria miglior olio ad alto tenore di polifenoli e tocoferoli . Il premio per la migliore confezione va alla APPO Soc. Coop. Agr.

Viterbo (VT), il premio 'Grandi mercati' alla Olivicola di Canino (VT). Il premio 'giovane imprenditore' va all'Az. Agr.

Etruscan Kantharos di Gelsomini Flavia di Canino (VT). Il premio 'impresa femminile' va all'Az. Agr. Biologica Adria Misiti di Sabaudia (LT). Il premio della critica va all'Oleificio Sociale Cooperativo di Canino (VT). (ANSA).