Sisma Turchia: Roma Capitale, al via la raccolta dei farmaci

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Proseguono le iniziative di Roma Capitale a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria. Oltre a beni di prima necessità e attrezzature, è stata avviata anche la raccolta di farmaci che si concluderà lunedì 20 marzo. L'iniziativa è promossa da Federfarma Roma, in collaborazione con la Protezione Civile capitolina e l'Ambasciata della Turchia. E' quanto si legge in una nota del Campidoglio. Un supporto concreto e un segnale di vicinanza a popolazioni che soffrono per uno dei terremoti più drammatici degli ultimi decenni. I volontari della Protezione Civile capitolina raccoglieranno i medicinali e le attrezzature sanitarie donate dai cittadini direttamente nelle farmacie che hanno aderito all'iniziativa di solidarietà. (ANSA).