Rifiuti ingombranti,il 12 raccolta straordinaria nel I Municipio

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Domenica 12 marzo, esclusivamente nel municipio I, si svolgerà un appuntamento speciale mirato della campagna "AMA il tuo Quartiere - giornate del Riciclo", la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio della RAI. Solo in questa parte di territorio cittadino l'iniziativa viene anticipata di una settimana rispetto al programma previsto vista la concomitanza con alcuni eventi sportivi, tra cui la Maratona di Roma, che interesseranno la Capitale la domenica successiva (19 marzo).

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

A partire dalle ore 8 di domenica i cittadini del I municipio avranno a disposizione 3 eco-stazioni mobili temporanee: piazza del Tempio di Diana (area parcheggio), via delle Terme di Traiano/ fronte viale Fortunato Mizzi e piazzale Clodio/largo Livatino. Anche i Centri di Raccolta fissi, sia nei municipi pari che in quelli dispari, saranno come di consueto aperti con orario domenicale. Presso tutti i siti gli utenti potranno consegnare i rifiuti ingombranti classici (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) e i RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). Nell'eco-stazione di piazzale Clodio sarà inoltre presente un Centro di Raccolta Mobile presso cui saranno conferibili anche oli vegetali esausti, pile, batterie e contenitori con residui di vernici e solventi. Nello stesso sito i cittadini potranno anche portare vecchie biciclette o parti di esse ai volontari dell'Associazione Ciclonauti, una delle varie realtà del terzo settore che promuovono progetti volti al riutilizzo dei beni usati e con le quali AMA ha siglato specifici protocolli di intesa.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.amaroma.it. Nelle postazioni di raccolta, anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, saranno adottate le necessarie misure di sicurezza a tutela di utenti e lavoratori, attraverso accessi scaglionati che consentiranno di regolare il flusso di veicoli e persone. AMA per questo invita a recarsi sul posto entro le 12. (ANSA).