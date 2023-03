Csm, prima tappa d'ascolto uffici giudiziari parte da Roma

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - ll vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Fabio Pinelli, insieme alla delegazione consiliare composta dai Consiglieri togati Bernadette Nicotra, Tullio Morello, Michele Forziati e dal Segretario Generale Alfredo Pompeo Viola, si sono recati questa mattina in visita alla Città giudiziaria di Roma. La delegazione consiliare è stata ricevuta dal Presidente della Corte d'Appello Giuseppe Meliadò e dal Presidente del Tribunale Roberto Reali. All'incontro, cui è seguita la visita delle diverse sedi degli uffici della Città Giudiziaria di Roma, hanno partecipato tutti i capi degli uffici giudiziari: il Procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, i Presidenti e i Procuratori facenti funzione del Tribunale di Sorveglianza, del Tribunale per i minorenni, della Procura generale presso la Corte d'Appello e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. I capi degli Uffici hanno rappresentato le criticità della Città Giudiziaria più grande d'Europa, con particolare riferimento alle croniche carenze di organico. Il vice Presidente Pinelli ha assicurato il massimo impegno e la collaborazione costante del Consiglio, nell'ambito delle proprie prerogative. La delegazione consiliare, accompagnata dal Presidente del Tribunale, Roberto Reali, ha concluso la prima tappa d'ascolto degli uffici giudiziari del Paese, visitando gli Uffici del Giudice di Pace, settore penale, a Via Teulada, e del settore civile a via Gregorio VII. (ANSA).