Calcio: confermata la squalifica, Mourinho rifà gesto 'manette'

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - La Roma è in silenzio stampa, ma anche senza parlare Josè Mourinho fa rumore. Dopo la conferma della squalifica per due giornate da parte della Corte sportiva d'appello della Figc, lo Special One è tornato a fare il famoso gesto delle manette. Lo ha fatto su Instagram, celandolo, ma non troppo, dietro un post pubblicitario di alcuni suoi sponsor, postando una foto che lo ritrae con le braccia incrociate. Un gesto simile a quello che fece nella stagione 2009-2010 rivolgendolo per protesta all'arbitro Tagliavento durante un Inter-Sampdoria che costò al tecnico di Setubal ben tre giornate di squalifica, oltre ad una multa di 40.000 euro. (ANSA).