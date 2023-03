Droga: controlli cc, 5 arresti e sequestri

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - E' di 5 persone arrestate per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti il bilancio controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Cassia.

Sequestrati in totale circa un chilo di droga e oltre 14.000 euro in contanti.

A Cesano di Roma, i Carabinieri hanno arrestato un 30enne romano trovato in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina e 3.000 euro in contanti. L'uomo è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di alcune dosi quindi i militari hanno deciso di perquisire la sua abitazione, dove hanno rinvenuto e sequestrato tre panetti di cocaina, del peso complessivo di mezzo chilo, che erano nascosti nel controsoffitto, alcune dosi già pronte della stessa sostanza, occultate all'interno di una presa della corrente, materiale per il confezionamento, una macchina conta-soldi e soldi in contanti.Gli stessi Carabinieri hanno anche notato i movimenti sospetti di un 26enne romano che entrava e usciva dalla sua abitazione in Largo dell'Olgiata e lo hanno fermato per un controllo. La successiva perquisizione nel suo appartamento ha permesso di scoprire che nascondeva 70 g di hashish nella camera da letto. La droga è stata sequestrata con 310 euro, ritenuti proventi di attività illecita.

Sempre a Cesano di Roma, in via di Colle Febbraro, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 32enne romano che nascondeva nel giubbotto 23 grammi di marijuana.

Nella sua abitazione sono state trovate altre dose di hashish e materiale per il confezionamento.

A Casalotti, in via della Cellulosa, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato un 23enne peruviano perché trovato in possesso di 4 dosi di cocaina e denaro contante. A casa del giovane, poco distante, i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori dosi della stessa droga e materiale per il confezionamento.

Infine a Formello, i Carabinieri della Stazione La Storta hanno arrestato un albanese di 31 anni, trovato in possesso di 17 grammi di hashish. La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 145 grammi di cocaina divisi in due panetti e alla somma contante di 9.910 euro. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (ANSA).