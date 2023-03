Criminalità: controlli cc a Tor Vergata, 2 donne arrestate

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Nel corso dei controlli alle persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato due donne italiane di 32 e 44 anni, attualmente sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari per violazioni delle leggi sugli stupefacenti, gravemente indiziate del reato di evasione.

In particolare, i militari hanno proceduto al controllo delle due donne mentre si trovavano a spasso senza giustificato motivo e senza alcuna autorizzazione. Dopo l'arresto sono state condotte in caserma e successivamente dinanzi al Tribunale di Roma che ha convalidato gli arresti. Si precisa che i procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva. (ANSA).