Allerta vento a Ostia, divieto di accesso a giardini e parchi

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Sarà efficace nella giornata di domani, venerdì 10 marzo 2023, e fino a cessate esigenze, l'ordinanza alla firma del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri che dispone la chiusura di giardini, parchi e cimiteri del Municipio X a causa dell'allerta arancione per vento diramata dalla Protezione Civile regionale.

L'atto prevede, oltre al divieto di accesso per attività ludico ricreative alle aree indicate, anche quello di svolgimento all'aperto delle attività educative e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi, presenti nel territorio municipale.

Proseguiranno normalmente le ordinarie attività educative e didattiche all'interno degli istituti scolastici.

Si raccomanda alla cittadinanza di adottare comportamenti di prudenza in prossimità di aree verdi, nei pressi di strutture mobili e lungo zone costiere. (ANSA).