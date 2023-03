Uomo ucciso in strada a Roma, indagano i carabinieri

Un uomo è morto a Roma dopo essere stato raggiunto da colpi da arma da fuoco in strada. Il fatto è avvenuto intorno alle 20 in via Francesco Selmi, nella zona di ponte Mammolo. La vittima, 30 anni, mentre camminava a piedi è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi dal passeggero di una moto in transito. L'uomo è morto sul colpo. La vittima, di nazionalità romena, aveva piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche quella del regolamento di conti.