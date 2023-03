Scontro tra aerei: sindaco, funerali tra venerdì e sabato

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Ho dichiarato il lutto cittadino oggi e il giorno dei funerali che saranno o venerdì o sabato mattina, a seconda delle formalità delle inchieste, dell'autopsia e del dissequestro". Così all'ANSA il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo. "Oggi - ha spiegato - sono stati rimossi i relitti e la strada tornerà pienamente agibile.

Non ci sono stati danni alle cose, solo una macchina, e questo ci esclude un lavoro di messa in sicurezza dei luoghi e delle persone. Non ci resta che aspettare i funerali per salutare questi nostri concittadini che hanno salvato molte vite mentre precipitavano". (ANSA).