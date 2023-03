L'Opera di Roma porta in Oman 'Giselle' di Carla Fracci

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Nuova tournée internazionale per il Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma, diretto da Eleonora Abbagnato, dopo la trionfale accoglienza a Parigi dello scorso gennaio, con 3.700 spettatori a recita. Il 9, 10 e 11 marzo sarà alla Royal Opera House di Muscat nell'Oman con Giselle, nella versione coreografica di Carla Fracci, firmata dalla stella della danza nel 2004. Il primo teatro d'opera di tutta la penisola Arabica sorto a Mascate si deve al Sultano Qaboos bin Said Al Said, appassionato e aperto alla cultura occidentale. Nel 2011 la nuova struttura, dotata di un'acustica eccellente e delle dotazioni tecniche più moderne, è stata inaugurata con Turandot di Zeffirelli. La prima tournée del Teatro dell'Opera di Roma alla Royal Opera House risale al 2018 con Pagliacci proprio di Zeffirelli, lo stesso allestimento scelto ora dalla Fondazione capitolina per celebrare il centenario del grande regista e in cartellone al Costanzi dal 12 al 19 marzo. L'allestimento del Teatro dell'Opera di Roma è impreziosito dai bellissimi costumi e scene firmati da Anna Anni. Le luci sono curate da Jean-Michel Désiré.

Nel ruolo di Giselle danzeranno le étoiles Rebecca Bianchi e Susanna Salvi (10), l'étoile Alessio Rezza e il primo ballerino Michele Satriano (10) interpreteranno invece Albrecht. Myrtha è affidata all'étoile Alessandra Amato e alla solista Marianna Suriano (10), il primo ballerino Claudio Cocino sarà Hilarion.

La musica di Adolphe Adam, una delle prime a essere composte espressamente per un balletto, sarà eseguita dall'Armenian State Symphony Orchestra diretta da Sergey Smbatyan. (ANSA).