Fiorella Mannoia e Danilo Rea insieme in tour con "Luce"

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Luce" è la nuova tournée di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, che debutterà il 1 giugno a Roma, alle Terme di Caracalla, per poi proseguire per tutta l'estate: uno spettacolo straordinario in cui il talento dei due artisti sarà messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco, creando un'atmosfera intima e potente.

Il sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale.

"Ce lo eravamo promessi da tanto, e finalmente ci ritroviamo sullo stesso palco. Il mondo del jazz e il mondo del pop si incontrano, in una cornice suggestiva, senza schemi, senza sovrastrutture... solo musica nella sua libertà", spiega Fiorella Mannoia. "Ogni volta che abbiamo suonato insieme siamo entrati in una dimensione magica, intensa, piena di emozione, forse perché sappiamo che ogni concerto sarà diverso dall'altro, immerso nella luce", racconta Danilo Rea.

Dopo il debutto nella Capitale, "Luce" proseguirà toccando da nord a sud i più suggestivi palchi estivi. Questo il calendario: 1 giugno Terme di Caracalla a Roma, 1 luglio Bard (AO), 6 luglio Cervere (CN), 9 luglio Gardone Riviera (BS), 12 luglio Livorno, 20 luglio Cernobbio (CO), 22 luglio Cerignola (FG), 23 luglio Taranto, 26 luglio Porto Recanati (MC), 29 luglio Matera, 10 agosto Ugento (LE), 17 agosto Finale di Pollina (PA), 19 agosto Zafferana Etnea (CT), 20 agosto Noto (SR), 22 agosto Roccella Jonica (RC), 31 agosto Monopoli (BA), 2 settembre Langhirano (PR). (ANSA).