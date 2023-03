Fabio Lovino, nelle sue immagini lo spirito dello sport

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Il gioco, la danza, la bellezza dei corpi ma anche la concentrazione, l'impegno, l'istante prima dello scatto e il sorriso della vittoria. C'è l'immagine dello sport nella sua ricchezza e complessità in Portraits of sport, un progetto fotografico che raccoglie 35 ritratti realizzati da un grande fotografo: Fabio Lovino. Dall'11 al 19 marzo a Palazzo Merulana a Roma.

"Nel tempo ho fotografato tanti sportivi per motivi diversi, dalle copertine ai servizi di moda, atleti ed atlete che hanno vinto le olimpiadi o, ad esempio, grandi servizi come quello per Io Donna, che vedeva tutte le atlete delle Olimpiadi formare una scritta sul modello dei Momix, che riproduceva l'Italia".

Insomma il grande fotografo delle star, che ha portato dietro il suo obiettivo Nanni Moretti, Marco Bellocchio, Margherita Buy, David Lynch, Robert De Niro, Martin Scorsese, Tilda Swinton dice che questa mostra nasce anche dal fatto che nel tempo ha arricchito "l'archivio con tanti volti di sportivi". "Io non ero tanto convinto ma avevo tanto materiale e tante foto alle quali tenevo e che mi rappresentavano. Poi Roberta De Fabritiis, curatrice della mostra e una delle fondatrici di Sport Senza Frontiere, ha saputo fare un'ottima scelta''.

"Gli atleti sono tutti ragazzi e giocano. Quadarella, 3 medaglie d'oro, venne da me per un servizio e si era dimenticata le medaglie: 'forse ce l'ho nel cassettino della macchina' mi disse ed era veramente lì. Busà lo vado a fotografare in un centro olimpico 'Ma mi devo portare il kimono? sta a lavare', mi dice. Sono ragazzi con un approccio disincantato, un afflato di purezza bellissimo". Con Vialli poi "è stato un incontro stupendo per una copertina: doveva tirare una palla, ne presi una enorme da pilates. Sento un botto: aveva steso l'art director e il truccatore".

L'iniziativa è promossa e organizzata da Sport Senza Frontiere con l'occasione dell'Acea Run Rome The Marathon. La mostra offre la possibilità, attraverso l'acquisto delle foto esposte (tramite asta), di sostenere le attività di Sport Senza Frontiere. La mostra gode del Patrocinio del Coni e della collaborazione di Palazzo Merulana e della Fondazione Elena e Claudio Cerasi, di CoopCulture ed Esco. (ANSA).