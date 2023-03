Stadio Roma: parere favorevole del IV Municipio

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Oggi il Consiglio del IV Municipio, guidato dal Presidente Umberti, ha espresso parere favorevole alla delibera sullo stadio della As Roma. Così in una nota Federico Proietti, capogruppo Pd IV Municipio. "Si apre così il percorso - aggiunge - che porterà alla votazione in aula capitolina e quindi alla redazione del progetto definitivo dell'opera. Un'opera che sicuramente rappresenta una grande opportunità di sviluppo e di riqualificazione per l'intero quadrante di Pietralata ma che al contempo presenta diverse criticità. Come evidenziato, del resto, dal grandissimo lavoro fatto dal Sindaco Gualtieri e dall'Assessore Veloccia che, con grande attenzione e serietà, in sede di Conferenza dei Servizi Preliminare hanno richiesto interventi puntuali alla As Roma capaci di salvaguardare i posti auto, l'accessibilità all'ospedale Pertini e la viabilità dell'intera zona. La maggioranza del IV Municipio, nel dare il parere - spiega ancora - ha presentato diverse osservazioni che nascono anche dal lavoro istruttorio fatto dagli uffici capitolini e frutto di un lungo lavoro di approfondimento in sede di commissioni municipali. Adeguamento della dotazione dei parcheggi pubblici di progetto, rafforzamento del trasporto pubblico locale e di quello privato nonché cura del territorio: queste le richieste del territorio votate oggi". "Dispiace constatare - conclude - l'ennesimo 'no' dal M5S che non ha nemmeno il coraggio di dire apertamente che è contrario allo Stadio e si nasconde dietro ad alibi assurdi pur di non votare. D'altra parte siamo abituati alla contrarietà del M5S su tutte le novità che porteranno cambiamenti epocali per la città: dallo Stadio della Roma al termovalorizzatore". (ANSA).