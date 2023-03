Spara e uccide direttore di albergo e ferisce la ex moglie

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Ha sparato e ucciso il direttore di un albergo, poi ha aperto il fuoco verso la sua ex moglie ferendola. E' quanto accaduto oggi in un hotel di Castelforte, nella zona termale di Suio, in provincia di Latina. L'uomo, un carabiniere di 58 anni, si è poi dato alla fuga con la sua auto verso Caserta. Poco dopo si è presentato nella caserma dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere per costituirsi. I militari stanno ora cercando di ricostruire quanto accaduto. La donna è ora ricoverata all'ospedale Gemelli di Roma in condizioni serie. (ANSA).