Santa Cecilia, Heras-Casado per Berio e Stravinskij

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Torna a Santa Cecilia, dopo alcuni anni di assenza, il direttore d'orchestra Pablo Heras-Casado, a suo agio nel grande repertorio sinfonico e operistico e nella musica contemporanea. Il maestro spagnolo sarà sul podio il 9 marzo alle 19.30 (repliche il 10 alle 20.30 e sabato 11 marzo alle 18, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) per una serata alle composizioni di Luciano Berio e Igor Straninskij. L'apertura è dedicata alla Sinfonia di Luciano Berio, composta nel 1968-69 per il 125° anniversario della New York Philharmonic e dedicata a Leonard Bernstein: "Il titolo di Sinfonia", scrisse lo stesso Berio, "non vuole suggerire analogie con la forma classica; va piuttosto inteso etimologicamente, come il "suonare insieme" di otto voci e strumenti oppure, in senso più generale, come il "suonare insieme" di cose, situazioni e significati diversi. Testi cantati, di Claude Lévi-Strauss e Samuel Beckett, vedranno impegnati il gruppo Theatre of Voices, considerato tra i migliori ensemble vocali. Seguiranno di Stravinskij la Sinfonia di Salmi, forse il massimo capolavoro del periodo creativo chiamato "neoclassico", composta nel 1930 per il 50° anniversario della fondazione della Boston Symphony Orchestra, dove la tematica religiosa diventa per il compositore occasione di impegno espressivo. I testi - intonati dal Coro di Santa Cecilia istruito da Piero Monti - sono tratti dalla Vulgata (la traduzione in latino della Bibbia dall'antica versione greca ed ebraica) e rappresentano un'implorazione, un ringraziamento, un inno di adorazione composti "per la gloria di Dio", come Stravinskij precisò in partitura.

Chiude il concerto la seconda suite (1919) tratta dal balletto L'uccello di fuoco che, alla sua prima esecuzione parigina nel giugno del 1910, trasformò il ventottenne russo da compositore sconosciuto in grande autore internazionale. (ANSA).