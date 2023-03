Bicamerale su Orlandi allargata a caso Mirella Gregori

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - La Bicamerale di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi si occuperà anche del caso di Mirella Gregori. L'allargamento è stato deciso dalla Commissione Affari costituzionali della Camera che sta esaminando la proposta di legge che istituisce la Bicamerale, approvando un emendamento in tal senso di Roberto Morassut (Pd) e Filiberto Zaratti (Avs).

Il voto dell'emendamento su Mirella Gregori è avvenuto all'unanimità, riferisce il presidente della Commisisone Nazario Pagano (Fi), con il governo (il sottosegretario Andrea Ostellari) che ha dato parere positivo così come la relatrice Sara Kelany (Fdi).

Il via libera alla pdl istitutiva della Bicamerale avverrà domani. (ANSA).