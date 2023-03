Roma: Tar, stop proroga rilocalizzazione postazioni ambulanti

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - E' nulla e quindi inefficace la Determinazione dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura di Roma Capitale con la quale l'amministrazione capitolina ha negli anni disposto la proroga dell'originaria delocalizzazione temporanea delle 'postazioni commerciali a rotazione' nell'attesa della conclusione dei lavori finalizzati all'adozione del Piano del riordino del commercio. L'ha deciso il Tar del Lazio con due identiche sentenze con le quali ha accolto i ricorsi proposti da decine di ambulanti.

Molteplici e distinte le censure formulate. Su tutte, il fatto che ad avviso dei ricorrenti, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere a rivedere le postazioni non autonomamente per poi effettuare una gara per il rispetto della Direttiva Bolkestein ma solo all'esito dei lavori del Tavolo Tecnico del Decoro, ci sarebbe stato un ritardo maturato nella conclusione dei lavori finalizzati alla adozione dei Piani di riordino, e non avrebbe avviato il procedimento o coinvolto i ricorrenti prima di disporre le contestate proroghe della ricollocazione temporanea delle loro postazioni. (ANSA).