Banca Fucino: accordo con Bpl sul leasing

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Banca del Fucino e Banca Privata Leasing (BPL) firmano un accordo che permetterà al gruppo bancario romano di integrare all'interno della sua offerta anche le soluzioni di leasing più avanzate. Lo si legge in una nota secondo cui "la partnership avrà ad oggetto, oltre al leasing dedicato alle aziende, anche un'operatività riservata ai privati per acquisire le autovetture ad uso personale".

Più nel dettaglio, presso tutta la rete di filiali di Banca del Fucino del territorio nazionale sarà possibile accedere a servizi di leasing targato per aziende e privati o leasing strumentale, nautico, immobiliare per immobili finiti o da costruire per aziende e PMI.

Secondo gli ultimi dati ufficiali, rilevati da Assilea, nell'anno 2022 il mercato del leasing ha generato nel complesso in Italia oltre 31,5 miliardi di euro, con una crescita del 9,7%, rispetto al 2021 e con un incremento del 5,6% nel numero dei contratti. In particolare, si rileva la forte crescita del finanziamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (+24,7%), ambito in cui Banca del Fucino è molto attiva tramite la controllata Fucino Green.

"Grazie a quest'accordo con Banca Privata Leasing ampliamo con il leasing la gamma di servizi creditizi già offerti da Banca del Fucino ai privati e alle PMI. L'obiettivo è tenere al centro i bisogni dei nostri clienti, garantendo un'offerta sempre più completa ed al passo con l'evoluzione delle esigenze di acquisto" ha spiegato Giacomo Vitale, Vice Dg e Responsabile della Divisione Affari della Banca del Fucino. (ANSA).