Assaggio di primavera, tante presenze su litorale romano

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Assaggio di primavera oggi sul litorale romano. Da Ostia a Fiumicino sino a Fregene e sulla costa nord tanti romani hanno trascorso la giornata, grazie alla temperatura gradevole, passeggiando in spiaggia, sui lungomare e sulle banchine dei porti. Un occasione anche per gustare pietanze nei tanti ristoranti, bistrot, stabilimenti e chioschi balneari che si sono fatti trovare pronti allestendo tavolini all'aperto o a poche decine di metri dalla riva del mare.

Circolazione sostenuta anche sulle principali arterie in direzione delle località del litorale. (ANSA).