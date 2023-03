Rocca alle Fosse Ardeatine,'omaggio doveroso in luogo sacro'

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "Un omaggio doveroso. È forte ancora l'emozione di questa visita. Un luogo sacro per tutti gli italiani, ma in particolar modo per noi romani". Oggi ho portato "un omaggio, nel mio ruolo istituzionale, ai caduti per l'indipendenza della nostra patria, e ai caduti per i valori della libertà e della democrazia". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca oggi in vista ufficiale al Mausoleo delle Fosse Ardeatine, uno dei sui primi atti dopo l'insediamento, dove ha firmato il libro d'onore, dopo aver deposto all'Altare della Patria una corona d'alloro. (ANSA).