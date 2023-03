Ragazzo investito:4 maggio processo a ragazza che era alla guida

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - E' stato fissato al 4 maggio prossimo, davanti ai giudici della ottava sezione del tribunale monocratico di Roma, il processo a carico di Chiara Silvestri, la 24enne che ha investito e ucciso Francesco Valdiserri nella notte dello scorso 19 ottobre. Il gip ha accolto la richiesta di rito immediato avanzata dal pm Erminio Amelio che contesta alla giovane il reato di omicidio stradale aggravato. Il tragico incidente avvenne in via Cristoforo Colombo. La consulenza affidata dai pm, scrivono oggi alcuni quotidiani, ha confermato che quella sera aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito e l'auto viaggiava ad una velocità superiore al limite autorizzato in quel tratto di strada. (ANSA).