Lazio: Rocca incontra dg Asl, stabilire linea d'azione

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "Ho voluto incontrare i direttori delle strutture sanitarie regionali per avere un quadro completo della situazione, stabilire una linea d'azione e offrire il massimo supporto al fine di riorganizzare in tempi rapidi la rete dell'emergenza laziale. Come già espresso più volte, questa razionalizzazione sarà l'assoluta priorità nella prima fase del mio mandato. L'obiettivo è quello di ridare dignità ai cittadini attraverso servizi funzionali e tempi di attesa in linea con i livelli essenziali di assistenza". Così Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio. (ANSA).