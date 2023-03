Dorsista Panziera si laurea in Economia

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Margherita Panziera, quattro volte campionessa europea di nuoto e tra le migliori dorsiste italiane di tutti i tempi, si è laureata brillantemente ieri all'Università degli Studi Link in Economia, indirizzo Marketing and Brand Management. Panziera ha discusso una tesi dal titolo 'Il ruolo del neuromarketing nel settore sportivo', riportando una votazione di 110 e lode. "Sono estremamente grata di aver avuto la possibilità di studiare alla Link, in quanto per noi sportivi è molto difficile riuscire a conciliare gli impegni sportivi e quelli universitari - ha commentato la nuotatrice - Grazie all'organizzazione proposta ad hoc dalla Link per noi sportivi, sono riuscita a seguire le lezioni come gli studenti tradizionali e questo mi ha permesso di arrivare all'esame con una preparazione più precisa e mirata. Tante università si dichiarano a favore della doppia carriera studente-atleta fornendo esclusivamente supporto economico, quando invece la cosa che più ci serve è il tempo. La Link mi ha dato la possibilità di fare un percorso tradizionale come gli altri studenti ma concedendomi di organizzarmi in base al mio tempo libero dal nuoto". (ANSA).