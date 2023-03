Sgombero di quattro appartamenti di edilizia popolare a Roma

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Sgombero stamani per quattro appartamenti di edilizia popolare Ater a Roma. L'attività rientra nel piano varato in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura. Gli appartamenti si trovano nella zona di San Basilio, sul posto agenti della polizia di stato e i colleghi della polizia locale di Roma Capitale. Al momento non si segnalo criticità. (ANSA).