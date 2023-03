Roma: Gualtieri, nonostante difficoltà bilancio senza tagli

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Siamo soddisfatti del Bilancio, perché nonostante le enormi difficoltà di partenza siamo riusciti a non fare tagli. Non ci sono tagli nel '23, tutti possono stare tranquilli: il Teatro dell'Opera, l'Estate romana.

C'è stato un errore: capita. Altra cosa è il pluriennale del 24-25, ma come tutti sanno chi segue i bilanci è una pratica normale. Il bilancio si guarda sull'anno in cui incide: i pluriennali sono sempre più bassi, e poi sull'annuale vengono puntualmente rafforzati". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine del X° Congresso dell'Associazione Stampa Romana.

"Siamo riusciti a evitare tagli sul '23 - ha aggiunto - e anzi a rafforzare alcune politiche, però c'è il grande tema dei finanziamenti di Roma Capitale, anche alla luce per esempio delle novità sull'Imu. Per questo ho chiesto unità a tutte le forze politiche per creare un tavolo col governo nazionale. E' vero che nel '24-'25 se da un lato siamo fiduciosi dei nostri interventi sulle entrate, abbiamo comunque bisogno di un esito positivo di un tavolo col governo. Ma la buona notizia è che non ci sono tagli nel 23 e non ci sono tagli per la cultura". Alla domanda se ci siano già interlocuzioni col governo rispetto a questo tavolo, il sindaco ha risposto: "E' un tema che ho posto fin dall'inizio. Abbiamo ora affrontato in modo positivo il tema del Giubileo, stiamo lavorando per dei fondi aggiuntivi sul tema della sicurezza e dell'inclusione sociale, ma il governo sa che ci dovremo sedere a breve attorno a un tavolo per porre questi temi più strutturali". (ANSA).