Rocca,non lavorerò per interessi partito,io presidente di tutti

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Ai cittadini sento di dire che da oggi, come presidente della giunta regionale, sono al servizio di tutti e lavorerò nell'interesse di tutta la comunità della regione Lazio, non nell'interesse di un partito o di una coalizione".

Lo ha detto il neo presidente della Regione Lazio Francesco Rocca durante la conferenza stampa di insediamento, nella sede in via Cristoforo Colombo.

"Appello ai partiti, tutti, non solo alla coalizione che mi ha sostenuto, è di una leale collaborazione, senza pregiudiziale ideologica", ha aggiunto. (ANSA).