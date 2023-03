Rissa tra venditori ambulanti a Roma, due accoltellati

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Due persone ferite a coltellate. E' il bilancio di una zuffa avvenuta questa mattina nel mercato ortofrutticolo di via Carlo Santarelli, nella zona di Tor Vergata a Roma. La rissa è scoppiata tra venditori ambulanti per il posizionamento dei banchi. Durante la rissa uno dei contendenti ha ferito due persone con un coltello, soccorsi uno al Policlinico Casilino e uno a Tor Vergata, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Frascati che indagano. (ANSA).