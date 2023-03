Campidoglio valuta recupero immobili occupati SpinTime e Maam

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Nel "corso del 2023" sarà "valutata" dal comune di Roma "la fattibilità dei progetti di recupero" del palazzo occupato in via di Santa Croce in Gerusalemme, SpinTime Labs, e Maam, il Museo dell'Altro e dell'Altrove di via Prenestina, "in considerazione della loro specificità sotto il piano abitativo, aggregativo e culturale". E' quanto il Campidoglio ha inserito in una passaggio del piano casa inviato ieri ai consiglieri di maggioranza. Come anticipato da La Repubblica, la realizzazione di queste operazioni di rigenerazione urbana "dovrà consentire il passaggio da una situazione di illegalità a una di legalità e sviluppo". Gli interventi dovrebbero inoltre essere effettuati "accedendo a fondi nazionali ed europei, come avvenuto per il Pinqua di Porto Fluviale".

"La mia idea è che l'offerta abitativa in questo momento non risponda alle esigenze di coloro che ne hanno bisogno e ci sarà un'attenzione molto forte. A me però non piace l'uso della forza e della violenza per scavalcare le graduatorie (Erp, ndr), è una cosa che trovo assolutamente indecorosa e intollerabile", afferma il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, rispondendo a una domanda sull'emergenza abitativa e in particolare sulla linea del Campidoglio su SpinTime Labs, e Maam. "Poi per carità, è una problema di Gualtieri - ha proseguito Rocca restando sulla volontà del Comune di Roma di acquistare gli immobili - i danni erariali si sono verificati anche in passato e c'è un problema di attenzione al rispetto del patrimonio pubblico. L'amministrazione dell'Interno ha dovuto pagare in un'occasione 28 milioni di euro di danni per un immobile, con quei soldi si sarebbero potuti costruire tanti alloggi". (ANSA).