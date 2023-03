Atletica: torna la Roma Appia Run, quattro prove in una

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Venticinque anni di storia, ambiente, salute, amicizia, solidarietà, libertà, passione, tutto racchiuso in un'unica grande corsa podistica: la Roma Appia Run.

Domenica 16 aprile, con partenza alle ore 9 da via delle Terme di Caracalla e arrivo nello stadio Nando Martellini, tornerà una delle gare più affascinanti del panorama nazionale.

La Roma Appia Run deve la propria popolarità, oltre a un tracciato estasiante tra alcune delle più affascinanti meraviglie di Roma, al fatto di essere l'unica corsa al mondo a disputarsi su ben cinque pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, lo sterrato del Parco della Caffarella e per finire la pista dello stadio delle Terme di Caracalla. Un evento, quattro gare, ciascuna delle quali rivolta a un target specifico: la 13 km competitiva, la 13 km non competitiva, la 5 km, su un percorso più breve per chi ha solo voglia di un'indimenticabile passeggiata nel cuore della storia di Roma; infine il Fulmine dell'Appia, di sabato 15 aprile, dedicato ai più piccoli. Ai nastri di partenza della Roma Appia Run 2023 ci sarà anche Justine Mattera, grande appassionata di running, bici, nuoto e apprezzata atleta di triathlon.

L'attrice, showgirl, conduttrice e cantante americana sarà testimonial e madrina della corsa. Justine prenderà parte alla prova dei 13 km.

La Roma Appia Run destinerà una parte delle iscrizioni alla Fondazione Telethon a favore del progetto Come a Casa, dedicato all'accoglienza e al supporto di chi arriva presso l'Istituto San Raffaele Telethon di Milano per sottoporsi al trattamento di terapia genica. (ANSA).