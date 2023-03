Termovalorizzatore per Roma, c'è proposta Acea

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Oggi a mezzogiorno, data e orario di scadenza previste dalla manifestazione di interesse per la presentazione delle proposte di project financing per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore previsto nel Piano rifiuti di Roma Capitale, è pervenuta all'amministrazione capitolina una proposta da parte del raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Acea Ambiente".

E' quanto rende noto il Campidoglio.Entro la settimana, al termine della verifica amministrativa della documentazione presentata, spiegano ancora da Roma Capitale, verrà costituita la Commissione di valutazione tecnica ed economica del progetto, della quale faranno parte autorevoli esperti. Il lavoro della Commissione durerà 60 giorni al termine dei quali sarà espresso un parere che sarà alla base dell'indizione della gara per la realizzazione e l'affidamento del termovalorizzatore. La pubblicazione del bando di gara è prevista entro il primo agosto, l'apertura dei cantieri entro luglio del 2024 e l'avviamento dell'impianto entro l'estate del 2026. (ANSA).